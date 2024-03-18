Шмигаль: Очікуємо, що починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів

Про це на пресконференції під час візиту до Люксембургу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива (щодо закупівлі снарядів для України - ред.), до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту", - зазначив прем'єр.

Він також уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіусу дії. Це необхідно, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

"Це також дуже важливо, як і артилерійські снаряди для нас", - підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, ще минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів поза Євросоюзом. Але для таких постачань необхідно знайти фінансування.