Войти | Зарегистрироваться
08:11

четверг,
21 марта
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Шмигаль: Очікуємо, що починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів

20.03.2024 / 11:14
Україна очікує, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів. Зокрема, це буде можливо завдяки ініціативі Чехії.

Про це на пресконференції під час візиту до Люксембургу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива (щодо закупівлі снарядів для України - ред.), до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту", - зазначив прем'єр.

Він також уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіусу дії. Це необхідно, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

"Це також дуже важливо, як і артилерійські снаряди для нас", - підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, ще минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів поза Євросоюзом. Але для таких постачань необхідно знайти фінансування.

Шмигаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 марта
19 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.