Ігнат: Україна переходить на F-16 в екстреному порядку

Як пише gazeta.ua, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Пілоти переучуються, інфраструктура адаптується, робляться якісь тимчасові укриття, злітно-посадкова смуга десь удосконалюється. Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки і так можуть злітати з того, що у нас є", - зазначив він.

Речник додав, що зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16.

"Ми очікуємо якомога швидше", - сказав він.

При цьому Ігнат акцентував, що Україні не дадуть одразу 40, 70 або 120 літаків, і даватимуть не найновіші модифікації.

"Процес підготовки пілотів та збільшення їхньої кількості в Україні йтиме поступово", - заявив речник Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що українські пілоти повинні повністю освоїти техніку, управляти самостійно, без інструкторів.

"Наші пілоти роблять це в екстреному порядку, як я сказав - в прискореному, тому що взагалі курс перепідготовки повинен тривати 2 роки. А ми робимо це значно швидше", - пояснив він.