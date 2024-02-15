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Ігнат: Україна переходить на F-16 в екстреному порядку

22.02.2024 / 17:27
Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна у світі. Однак коли саме наша країна отримає винищувачі F-16 - не знає ніхто, але їх очікують якомога швидше.

Як пише gazeta.ua, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Пілоти переучуються, інфраструктура адаптується, робляться якісь тимчасові укриття, злітно-посадкова смуга десь удосконалюється. Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки і так можуть злітати з того, що у нас є", - зазначив він.

Речник додав, що зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16.

"Ми очікуємо якомога швидше", - сказав він.

При цьому Ігнат акцентував, що Україні не дадуть одразу 40, 70 або 120 літаків, і даватимуть не найновіші модифікації.

"Процес підготовки пілотів та збільшення їхньої кількості в Україні йтиме поступово", - заявив речник Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що українські пілоти повинні повністю освоїти техніку, управляти самостійно, без інструкторів.

"Наші пілоти роблять це в екстреному порядку, як я сказав - в прискореному, тому що взагалі курс перепідготовки повинен тривати 2 роки. А ми робимо це значно швидше", - пояснив він.

F-16, Ігнат
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