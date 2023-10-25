Гетьманчук: Україна має підстави для того, щоб почались переговори про вступ України в ЄС

Таку думку в коментарі Укрінформу висловила засновниця та директорка Центру “Нова Європа” Альона Гетьманчук.

На її переконання, Україна має підстави для того, щоб Єврокомісія надала позитивну оцінку, і на основі неї ЄС на саміті в грудні зможе схвалити політичне рішення про початок вступних переговорів.

Гетьманчук пояснила, що рекомендації Єврокомісії вимагають тільки їх виконання, а не імплементації реформи загалом. Як приклад, вона згадала пункт стосовно Конституційного суду, в якому вимагається впровадження законодавства щодо процедури відбору суддів, а не вся реформа органу.

“Якщо ми говоримо саме про виконання цих рекомендації, то переважно вони виконані, і в Єврокомісії є абсолютні підстави. Повірте, оцінка наших експертів більш критична, ніж була усна оцінка Єврокомісії в червні цього року”, – зазначила директорка Центру.

Водночас вона застерігає від того, щоб після оцінки Єврокомісії в Україні не відбувся відкат у реформах, на що можуть звернути увагу деякі країни перед прийняттям рішення в грудні. По-друге, аналітикиня попереджає, що деякі прискіпливі країни можуть запропонувати ще якісь рекомендації, наприклад, вже для вступних переговорів.

“Ми, як Центр, комунікуємо з тими країнами ЄС, які розглядають цю можливість, щоб не було цього… Ми вважаємо, що під час вступного переговорного процесу буде набагато більше важелів робити ті чи інші речі і виконати не просто рекомендації, а імплементувати власне реформи”, – наголошує Гетьманчук.