Митрополит Онуфрий в Феофании возглавил собрание епископов, священников и мирян УПЦ

В столице в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре (Феофания) началось собрание епископов, духовенства, монашества и мирян Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, участие в собрании принимают управляющие епархиями, викарные архиереи, а также по одному представителю от епархиального духовенства, монашества и мирян.

Перед работой собрания Блаженнейший Митрополит Онуфрий с членами Священного Синода совершил Божественную литургию в храме в честь Всех Святых.

Само собрание под председательством Предстоятеля началось в Свято-Пантелеймоновском соборе монастыря. Блаженнейший Онуфрий обратился к участникам со словом.

Делегаты от епархий Украинской Православной Церкви обсудят возникшие в результате войны проблемы церковной жизни.

Как сообщалось ранее, 12 мая Священный Синод Украинской Православной Церкви решил созвать собрание архиереев, духовенства и мирян УПЦ для обсуждения актуальных вопросов жизни Церкви.