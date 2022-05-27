Войти | Зарегистрироваться
14:56

пятница,
27 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ передала ВСУ 1.5 млн грн на военную амуницию

27.05.2022 / 14:22
УПЦ передала ВСУ 1.5 млн грн на военную амуницию
Источник: Центр информации УПЦ
Каждый день в течении трех месяцев войны Украинская Православная Церковь оказывает помощь защитникам Украины и пострадавшим мирным жителям

Украинская Православная Церковь передала 1,5 млн. грн. защитникам Украины военную амуницию и гуманитарную помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал во вступительном слове на открытии собрания епископов, священников, монахов и мирян Украинской Православной Церкви.

«Вооруженным Силам Украины передано военной амуниции на полтора миллиона гривен. Приобретены 20 автомобилей. Военным и их семьям было передано 190 тонн гуманитарной помощи. Разноплановую помощь получают подразделения Территориальной обороны. Кроме того, через нашу Церковь присоединяются и украинские приходы за границей и Поместные Православные Церкви, которые направили в епархии УПЦ десятки тонн помощи», - отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что каждый день в течении трех месяцев войны Украинская Православная Церковь оказывает помощь защитникам Украины и пострадавшим мирным жителям.

«Церковь приобщилась не только к защите Родины, но и всесторонней помощи украинским военнослужащим, больницам, мирным жителям, беженцам и всем нуждающимся», - сказал Предстоятель УПЦ.

Как сообщалось, сегодня в столице, в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре (Феофания), проходит собрание епископов, духовенства, монашества и мирян Украинской Православной Церкви. Делегаты от епархий Украинской Православной Церкви обсуждают возникшие в результате войны проблемы церковной жизни.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
26 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.