Во Львовской епархии призвали власти остановить нарушения прав верующих УПЦ

Молчаливое согласие руководства Львовской области на нарушение прав церковных общин Украинской Православной Церкви на Галичине влечет реальную угрозу жизням и здоровью священнослужителей и верующих УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, об этом митрополит Львовский и Галицкий Филарет написал в обращении к главе областной военной государственной администрации Максиму Козицкому, начальнику Главного управления Национальной полиции области Александру Шляховскому и главе местной Службы безопасности Украины Артему Бондаренко.

«Во время войны очень важно иметь единство в борьбе против агрессора. Враг ищет возможности нанести удар не только на поле боя, но и на мирной территории, ища возможности нарушить наше единство через политическое, языковое или религиозное разделение общества. О чем говорили неоднократно Президент Украины, его представители Офиса и Спикер ВРУ. Поэтому обращаемся к руководству Львовской области принять все необходимые меры по защите прав верующих, священнослужителей и религиозных общин Львовской епархии УПЦ, и прекратить разжигание религиозной розни», - обратился митрополит Филарет.

Он обратил внимание, что в некоторых районах области права верующих, священнослужителей и общин УПЦ нарушают при участии должностных лиц и органов местного самоуправления, которые выходят за рамки своих полномочий и принимают незаконные решения о запрете деятельности канонической Церкви.

В обращении владыка привел пример захватов храмов, нападений на верующих и духовенство.

«К сожалению, на территории Галичины, где исповедуются европейские принципы бытия общества, происходит преследование по религиозному признаку, без каких-либо законных оснований запрещают людям молиться, забирают, закрывают или сжигают церкви», – констатировал архиерей УПЦ.

Он обратил внимание, что случаи преследования духовенства и мирян УПЦ являются уголовными преступлениями, поэтому призвал власти и правоохранителей защитить права верующих Львовской епархии и прекратить разжигание межрелигиозной розни.