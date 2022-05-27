В УПЦ помогают защитникам Украины, беженцам, медикам и нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

На Киевщине община Свято-Вознесенского храма на Демеевке и молодежное волонтерское движение «Парасолька» собрали 65 тонн картофеля для дальнейшей отправки в пострадавшие от войны города. Так, 26 тонн получили нуждающиеся жители Харькова, 18 тонн направлено на нужды ВСУ в Днепр, 3 тонны доставлены в Лисичанск. Волонтеры раздали для нуждающихся 18 тонн картофеля, а также крупу, муку, растительное масло и тушенку. Горячие обеды получили 19500 киевлян.

Кроме того, для нуждающихся было закуплено лекарство и средства гигиены общей стоимостью 21 тыс грн. Также Вознесенский приход сотрудничает с харьковским фондом «За жизнь», закупая продукты и необходимые лекарства, которые передаются больницам Харькова, пожилым людям, людям с инвалидностью и всем, кто скрывается в бомбоубежищах.

По инициативе настоятеля храма в честь великомученика Пантелеимона при «Центре микрохирургии глаза» протоиерея Валерия Коваля была организована поездка приходских волонтеров в населенные пункты Черниговской области, пострадавшие от российской оккупации. В частности, посетили с. Колычевку, с. Лукашевку и с. Ивановка. Жители этих деревень в качестве гуманитарной поддержки получили пищевые продукты и одежду.

В Полтавской области священник Троицкого храма протоиерей Роман Довганич передал благотворительную помощь в виде газовых баллонов, газовой плиты и посуды для военных ВСУ.

Также в этот день по просьбе митрополита Филиппа и при содействии ассоциации Каритас в Полтаву прибыло 20 тонн гуманитарной помощи из Германии и Польши. Усилиями волонтеров Полтавской епархии гуманитарная помощь будет доставлена пострадавшим от военных действий, беженцам, вынужденным переселенцам и всем нуждающимся. 22 мая волонтеры центра «Благо», функционирующего при отделе благотворительности и социального служения Полтавской епархии, провели благотворительную ярмарку под названием «Чужих детей не бывает»! Средства собирались на лечение для девочки, нуждающейся в срочной операции на спине с последующей длительной реабилитацией.

От верующих Буковины в Сумскую область для 870 детей с психическими расстройствами собиралась гуманитарная помощь в виде игрушек, красок, раскрасок и других канцелярских средств для проведения с детьми разных занятий, что могли бы немного порадовать их и без того тяжелое состояние в условиях военных действий.

Волонтерам были переданы медикаменты, находившиеся в пункте выдачи гуманитарной помощи при консистории Черновицко-Буковинской епархии, а также несколько коробок с игрушками, красками, пазлами и другими канцелярскими средствами для тяжелобольных детей.

В Житомирской области протоиерей Александр Худяков вместе со своими прихожанами с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину помогает участникам территориальной обороны продуктами питания и необходимыми вещами.

В частности, верующие этих приходов приобрели для территориальной обороны бензиновый генератор, перечислили средства для обеспечения топливом, закупили масло и муку, а также послали деньги для военнослужащих ВСУ для приобретения необходимой амуниции.

В Днепропетровской области центром активной благотворительной помощи в Днепропетровской епархии стал храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. Уже в начале марта по инициативе духовенства и прихожан храма начали готовить горячие обеды для представителей территориальной обороны области, ВСУ, переселенцев и всех нуждающихся. Финансовую поддержку этому делу оказывают не только прихожане, но и многие неравнодушные люди, которые узнают о благотворительной деятельности прихода из социальных сетей. Люди жертвуют продукты, домашнюю консервацию, топливные карты, вещи первой необходимости.

«Ежедневно мы готовим к 150 горячим обедам. Благодаря тому, что нам пожертвовали морозильную камеру, мы можем делать запасы необходимых продуктов, чтобы кормить своих подопечных разнообразными сытными блюдами. Работы, конечно, много, это знает каждый, кому приходилось заботиться о питании большого количества людей. И мы очень ценим помощь всех, кто находит время и силы поработать ради своих ближних. Большую поддержку оказывает молодежь храма, учащиеся воскресной школы прихода. Они взяли на свои молодые плечи немало тяжелого труда, и делают это с большой ответственностью и радостью, как и подобает христианам. Кстати, именно молодые прихожане рассказывают о наших начинаниях в социальных сетях, чем привлекают к нему новых участников», - поделилась супруга настоятеля Наталья Вольховская.

Храм взял под свою опеку беженцев, оказавшихся в особо сложном положении: семьи с младенцами, онкобольных, парализованных людей, потерявших все имущество в зоне боевых действий. На пожертвования небезразличных людей закупаются лекарства, средства гигиены, постельное белье.

В Белоцерковской епархии около 200 семей переселенцев получили продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства, одеяла, подушки, одежду, обувь и т.д. В постоянно действующем волонтерском штабе епархии регулярно происходит выдача всего необходимого новоприбывшим беженцам. Также благотворительная деятельность реализуется и на приходском уровне. В частности, прихожане Свято-Троицкого храма города Ржищев собрали и передали гуманитарную помощь жителям Бородянки.

В Каменец-Подольской епархии ежедневно готовят более ста обедов на вывоз для людей, которые в результате войны вынуждены были покинуть свои дома и прибыли в этот город. Обеды предлагаются всем приходящим в трапезную собора. Почти еженедельно с территории кафедрального собора отправляется автомобиль с необходимыми медикаментами, едой и предметами общего потребления в населенные пункты, наиболее пострадавшие от военных действий.К благотворительности активно приобщились прихожане церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Кадиевцы: несколько раз в неделю они отправляют в собор выпечку и продукты.