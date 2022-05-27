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В Черкассах верующие УПЦ почтили память святого Макария Каневского

27.05.2022 / 11:23
В Черкассах верующие УПЦ почтили память святого Макария Каневского
Источник: Центр информации УПЦ
Божественную литургию возглавил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий

В Черкассах верующие Украинской Православной Церкви почтили память преподобномученика Макария Каневского у его мощей в Архангело-Михайловском кафедральном соборе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, Божественную литургию возглавил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

Владыке сослужил епископат Украинской Православной Церкви, духовенство епархии и гости в священном сане.

За богослужением молились настоятельницы и сестры монастырей Черкасской епархии. По завершении литургии совершили молебен перед святыми мощами преподобномученика Макария, после чего митрополит Феодосий поблагодарил архиереев, прибывших на молитвенные торжества в Черкассы, присутствующее духовенство, монашество и верующих за участие в соборной молитве.

***

Преподобный Макарий мученически погиб от турок 4 сентября 1678 года. Святой Макарий встретил врагов с крестом в руках на паперти храма. Турки повесили настоятеля за руки и за ноги между двух столбов. Через два дня преподобномученику отрубили голову.

Свидетели мученической кончины преподобного Макария внесли его тело в монастырский храм. Но вернувшиеся турки обложили церковь дровами и сожгли всех, скрывшихся в храме. Когда оставшиеся в живых горожане Канева стали разбирать тела погибших, то только одно тело было найдено в целости и было как бы живое, - это тело священномученика Макария, одетое во власяницу, с крестом на груди и скрестом в руке. Святое тело было погребено в том же храме под жертвенником 8 сентября 1678 года.

В 1688 году при обновлении храма гроб преподобномученика был открыт, и в нем обретено нетленное тело святого. Четыре раза совершалось перенесения мощей, ради их сохранения. 26 мая 2003 года мощи перенесены в Черкасский Свято-Михайловский кафедральный собор.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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