Епископ УПЦ рассказал о главной задаче каждого православного

Первоочередная задача каждого православного верующего – стать истинным христианином.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Церковь может и должна проповедовать жизнью своих чад. Понятно, что существуют решения административного или канонического характера, принятие которых может снять часть проблем и обвинений с Церкви. Но, уповать исключительно на них не стоит. Прежде всего, всевозможные усилия верующий человек должен прилагать в области духовной, где живет и действует благодать Божия», - отметил епископ Виктор.

Он обратил внимание, что, существуя в современных условиях, Церковь уповает на милость Божию, надеясь на духовное возрождение.

«Единственное место, откуда мы можем возвещать Евангелие – это церковный амвон. По сути, мы вернулись в те времена, когда свобода вероисповедания была задекларирована Конституцией, но ограничена текущим положением вещей… Плохо это или хорошо? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала напомнить, что Церковь лучше всего развивается не в тепличных условиях, а именно тогда, когда ее ограничивают. Времена притеснений – это времена появления серьезной богословской мысли, времена переоценки ценностей, понимания истинной природы Церкви», - сказал епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что миссия Церкви – приводить людей к единению с Богом.

«Священное Писание, Церковные Таинства, молитвы, аскеза и традиции – все направлено к этой цели. Церковь свидетельствует о присутствии Бога в жизни человека, и не только о присутствии, а и об участии Его во всех аспектах нашего существования. Проповедь (или керигма) Церкви направлена на возвещение Царства Божия, Царства, которое начинается, по слову митрополита Антония Сурожского, с того места, на котором мы стоим в данный момент. Эта проповедь выражает внутреннюю природу Церкви, как Тела Христова. Он стал одним из нас, а значит и мы можем стать едиными с Ним», - подытожил епископ Виктор.