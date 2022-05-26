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Социальный отдел УПЦ передал гуманитарную помощь детям в Херсон

26.05.2022 / 15:29
Социальный отдел УПЦ передал гуманитарную помощь детям в Херсон
Источник: Центр информации УПЦ
Помощь раздали нуждающимся семьям

Социальный отдел Украинской Православной Церкви при поддержке Фонда Блаженнейшего Митрополита Онуфрия передал гуманитарную помощь для детей в Херсон.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела, фонд «Мир Вам» перечислил 70 тыс гривен, и 20 мая община храма в честь Касперовской иконы в Херсоне уже купила необходимые товары.

«В Херсоне сейчас возник дефицит специфических товаров, которые у нас не производятся, например, детских подгузников и безлактозных пищевых смесей. Их сложно купить даже по высокой цене. Поэтому мы решили поддержать наши семьи с маленькими детьми и попросили Синодальный социально-гуманитарный отдел УПЦ помочь», - рассказал протоиерей Иоанн Гордиенко, настоятель херсонского храма в честь Касперовской иконы Пресвятой Богородицы.

В воскресенье, на праздник святителя Николая, помощь раздали нуждающимся семьям.

«Часть средств потратили на продукты для нашей социальной кухни при храме, действующей с первых дней войны. Сейчас мы ежедневно кормим около 200 человек», - отметил отец Иоанн.

Как сообщалось ранее, в Киеве сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ раздают обеды для нуждающихся и бездомных на Южном вокзале.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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