В епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины

В Украинской Православной Церкви простились с погибшими защитниками Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В Одесской епархии простились с пятью воинами. Викарный архиепископ Болградский Сергей отпел погибшего под Изюмом военнослужащего Михаила Киосе. Настоятель Димитриевского храма пгт Березино священник Георгий Журжи – воина Опанаса Халикова.

В храме в честь Донской иконы Божией Матери на Западном кладбище Одессы простились с воинами Сергеем Васильевым и Игорем Барабашем, а в храме в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных» Черноморска – с Геннадием Силичевым.

«От имени Одесской епархии УПЦ выражаем свои искренние соболезнования близким и сослуживцам погибших воинов. И просим вспоминать в своих молитвах эти новые имена, прося Господа об упокоении их душ», – говорится в сообщении.

В Луцке в Крестовоздвиженском храме совершили чин отпевания погибшего воина Виталия Приймака. 23-летний Герой Украины погиб недалеко от Бахмута Донецкой области. Виталий Приймак – брат клирика Волынской епархии, настоятеля храма в честь Иконы Божией Матери «Скоропослушница» с. Броница священника Назария Приймака. Также погибший был пономарем Крестовоздвиженского храма, в котором его отпели.

«От имени управляющего епархии и духовенства выражаем искренние соболезнования о. Назарию и всей семье в связи с гибелью брата Виталия. Вечная память», – говорится в сообщении епархии.

Во Владимир-Волынской епархии отпели погибшего воина Сергея Мовшука, погибшего в войне с российскими оккупантами. Прощались с военнослужащим в Покровском храме с. Дубечное. Похоронили защитника на местном кладбище.

В селе Козлиничи на Ковельщине провожали в последний земной путь Анатолия Дмитрука - представителя самой мирной профессии - агронома, который в первый день войны с российскими оккупантами был призван в ряды украинской армии и погиб 18 мая возле населенного пункта Яковлевка на Донетчине.

Анатолий был прихожанином Крестовоздвиженского храма с. Козлиничи. Из храма, где его крестили в детстве, провели в вечность соборной молитвой православного духовенства Ковельщины с участием жителей села, многочисленных друзей и знакомых, воинов ВСУ и семьи.

У Анатолия Дмитрука осталась мать, жена, три дочери и внучка.

В Ровенской области простились с Валерием Остапчуком, который погиб 14 мая в результате вражеского артобстрела в Донецкой области.

В Корце с погибшим Валерием Остапчуком прощались 24 мая. На площади города на коленях встречали гроб с Героем жители общины. Поминальную литию совершили: благочинный протоиерей Ярослав Воят и духовенство I-го Корецкого благочиния.

Соборный чин отпевания павшего Героя был совершен в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Устя. Получив 21 марта повестку, Валерий сразу вступил в ряды Вооруженных Сил.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего воина, разделяем вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби. Царство Небесное и вечное спокойствие его души», – говорится в сообщении.