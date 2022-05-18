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В Святогорской лавре УПЦ рассказали о жизни обители в зоне боевых действий

18.05.2022 / 13:40
В Святогорской лавре УПЦ рассказали о жизни обители в зоне боевых действий
Источник: Центр информации УПЦ
В Святогорской лавре совершаются ежедневные богослужения и продолжается благотворительная деятельность

Святогорская лавра Украинской Православной Церкви находясь в зоне боевых действий продолжает свое функционирование.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу обители в Телеграме, в Святогорской лавре совершаются ежедневные богослужения и продолжается благотворительная деятельность.

«Святогорская обитель, находясь в зоне боевых действий, продолжает своё функционирование: ежедневно совершаются Божественная литургия и уставные богослужения, не прерывается чтение Неусыпаемой псалтыри, братия исполняют свои послушания», - говорится в сообщении.

В лавру и ее скиты продолжают прибывать беженцы: в самой обители находится 300 беженцев, из которых 50 детей (есть и младенцы грудного возраста); в скиту в селе Богородичное нашли кров 95 беженцев и местных жителей; в скиту в селе Адамовка, который 10 мая пострадал от обстрела, – 60 человек.

Как сообщалось ранее, 4 мая Святогорская лавра вновь попала под обстрел, пострадали двое беженцев. С 26 апреля в Лавре отсутствует мобильная связь и интернет, нет возможности транслировать богослужения в прямом эфире. По той же причине приостановлена переписка канцелярией Лавры по электронной почте и регулярное освещение событий на официальном сайте монастыря.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, святогорская лавра
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