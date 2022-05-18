Войти | Зарегистрироваться
14:23

среда,
18 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ объяснили, что делать в случае рейдерского захвата храмов

18.05.2022 / 14:00
В УПЦ объяснили, что делать в случае рейдерского захвата храмов
Источник: Центр информации УПЦ
Необходимо обжаловать незаконные решения и просить правоохранительные органы дать им оценку с точки зрения совершения преступления конкретными должностными лицами

Рейдерский захват храмов - уголовное преступление, реагировать на которое необходимо исключительно в правовом поле.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал глава юридического отдела Бориспольской епархии протоиерей Алексей Носенко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Необходимо попытаться сплотить общину и самим отстоять храм, физически не допуская проникновения злонамеренных лиц. Не допустить разбойников своим присутствием, молитвой. Не прибегая, безусловно, к каким-либо незаконным силовым сценариям. Вызвать полицию. Как мы можем реагировать на уголовное преступление? Исключительно вызовом полиции, показаниями свидетелей и заявлением в правоохранительные органы. Преступники должны понести наказание», - отметил протоиерей Алексей Носенко.

Глава Юротдела Бориспольской епархии напомнил, что ни местный совет, ни орган местного самоуправления не имеет прав и полномочий запрещать либо приостанавливать деятельность какой-либо религиозной организации, в частности УПЦ. 

«Согласно статье 19 Конституции Украины, органы государственной власти, местного самоуправления и должностные лица обязаны действовать только в пределах своих полномочий, которые предусмотрены Конституцией Украины. Полномочий запрещать или ограничивать религиозную деятельность местные советы и органы самоуправления не имеют. Поэтому прихожане УПЦ не обязаны выполнять незаконные решения органов власти», - объяснил священник.

Глава Юротдела Бориспольской епархии подчеркнул, что органы местного самоуправления не имеют права принимать решения о приостановлении или запрете деятельности храма УПЦ.

«Если районный совет, городской совет – любой орган местной власти – принимает решение о приостановлении или запрете деятельности храма УПЦ на данной административной территории, необходимо подать заявление в полицию о возбуждении уголовного производства в связи с превышением служебных полномочий таким органом власти…Еще раз повторюсь, что органы местного самоуправления не имеют права принимать такого рода решения. Подобные заявления, кроме полиции, можно подавать в областные военные администрации для того, чтобы незаконное решение было отменено. Они имеют возможность и право отменять решения, которые приняты ошибочно», - объяснил священник.

Он объяснил, что необходимо обжаловать незаконные решения и просить правоохранительные органы дать им оценку с точки зрения совершения преступления конкретными должностными лицами.

Протоиерей Алексей Носенко рассказал, что в случае принудительного закрытия либо опечатывания храма, а также недопущения рейдеров в храм необходимо вызывать полицию (по номеру 102) на место происшествия и подавать письменное заявление в полицию от имени настоятеля храма о совершении правонарушения.

«На письменное заявление правоохранительные органы обязаны будут отреагировать, открыть уголовное производство и уведомить заявителя о результатах рассмотрения данного заявления. В любых неправомерных ситуациях необходимо сразу же вызывать полицию, подавать письменное заявление. В частности, статья 180 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за препятствование совершения религиозных обрядов. За создание препятствий в совершении богослужений предусмотрена ответственность», - подчеркнул священник.

Он также напомнил, что никто не может запретить снимать и фиксировать правонарушение, поскольку видео может быть использовано в ходе самого расследования.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 мая
17 мая
16 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.