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На Полтавщине УПЦ передала гуманитарную помощь медикам и нуждающимся

18.05.2022 / 15:50
На Полтавщине УПЦ передала гуманитарную помощь медикам и нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
Из Гуманитарного центра Полтавской епархии медикам передали лекарства и товары медицинского назначения

В Полтаве священник Украинской Православной Церкви передал гуманитарную помощь в нейрохирургическое отделение областной больницы им. М.В. Склифосовского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук епархии, из Гуманитарного центра Полтавской епархии медикам передали лекарства и товары медицинского назначения.

При Свято-Макарьевском кафедральном соборе Полтавы каждый день с 12.00 до 13.00 проходят благотворительные трапезы для вынужденных переселенцев и беженцев, а также для всех нуждающихся.

Активные прихожане вместе со священниками раздают горячие обеды прихожанам и всем нуждающимся.

Также руководитель отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии протоиерей Андрей Симон передал из Гуманитарного центра епархии благотворительную помощь осужденным и работникам Крюковской исправительной колонии №29.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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