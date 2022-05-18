УПЦ помогает украинским военным, беженцам и всем нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Скороходово протоиерей Владимир Шутко посетил Защитников на юге Украины и передал им гуманитарную помощь.

15 мая в храмах Полтавы после Божественной литургии прошли благотворительные трапезы для прихожан и всех нуждающихся. Активные прихожане вместе с клиром раздавали на прихрамовой территории теплую пищу прихожанам и всем нуждающимся. Отмечается, что трапезы организуют каждое воскресенье после Божественной литургии.

Также при Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы с 12:00 до 13:00 проходят благотворительные трапезы для вынужденных переселенцев, беженцев и всех нуждающихся.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента председатель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению иерей Александр Гладыш вместе с председателем Нежинской городской организации ветеранов Украины Людмилой Величко посетили жителей микрорайона «Гуньки».

Отец Александр и Людмила Величко поздравили людей с праздником Пасхи и оказали помощь посредством продуктов питания жителям указанного микрорайона.

Также отец Александр Гладыш посетил больницу-хоспис для пожилых людей в поселке Бахмач Нежинского района. Священник поздравил работников и пациентов медицинского учреждения с праздником Пасхи и передал им пасхальные подарки и продукты питания.

В Кировоградской епархии с начала полномасштабного российского вторжения в Украину приход Благовещенского храма города Кропивницкий раздал более 5 тысяч обедов нуждающимся и переселенцам, собрал 102 тысячи гривен на лечение Защитников нашей Родины и выдал около 50 продуктовых наборов.

Команда Одесской епархии «Добро объединяет» совместно с БФ «Покров и Милосердие» передали одной из подстанций Экстренной медицинской помощи постельные принадлежности и бронежилеты для сотрудников, которые в первые минуты после обстрела своими бригадами выезжают на помощь.

В этот же день по просьбе одного из священников епархии были приобретены бронежилеты для военнослужащих, защищающих Украину от российской агрессии.

Священнослужители всех приходов Харьковской епархии УПЦ оказывают помощь харьковчанам, пострадавшим от военных обстрелов, раздавая продукты питания, средства гигиены и лекарства.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия клирик храма Казанской иконы Божией Матери Харькова иерей Никита Тулуп передал благотворительную помощь в областную детскую клиническую больницу. Митрополит Онуфрий передал продукты питания, средства гигиены и лекарства харьковчанам, проживающим в районе Северной Салтовки города Харькова.