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Священники УПЦ в пяти регионах отпели погибших украинских военнослужащих

18.05.2022 / 11:30
Священники УПЦ в пяти регионах отпели погибших украинских военнослужащих
Источник: Центр информации УПЦ
В Миргородском районе протоиерей Богдан Брянчик возглавил чин отпевания украинского воина Андрея Оленина

В Полтавской, Александрийской, Сарненской, Черновицкой и Мукачевской епархиях священники Украинской Православной Церкви простились с погибшими военнослужащими.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, в Миргородском районе протоиерей Богдан Брянчик возглавил чин отпевания украинского воина Андрея Оленина.

21-летний воин Андрей был родом из села Великий Перевоз Полтавской области, а проживал в Русановке Сумской области. После обучения на крановщика в Гадячском профессионально-техническом училище пошел на контрактную службу в ВСУ. Погиб 7 мая в боях на Донбассе.

На Кировоградщине в поселке Устиновка простились с воином Сергеем Войтовичем. Чин отпевания и погребения совершили клирики Александрийской епархии протоиерей Михаил Андрешко, иерей Сергей Шевченко, иерей Сергей Гончарук и иерей Олег Михайлов.

На Буковине в селе Топоровцы в местном храме в честь святого пророка Илии митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий отпел военнослужащего Николая Анасийчука.

Также в селе Пригородок Днестровского района похоронили воина Романа Юричука. Отпевание возглавил благочинный Хотинского церковного округа митрофорный протоиерей Анатолий Мандрюк в сослужении местного духовенства в храме УПЦ в честь святого Архистратига Михаила.

На Закарпатье в селе Кушница Хустского района отпевание воина Валерия Мателеги возглавил благочинный Иршавского церковного округа протоиерей Иоанн Лупак.

В Сарненской епархии УПЦ в Свято-Пантелеймоновском храм совершили отпевание воина Сергея Савича. Чин возглавил настоятель храма протоиерей Николай Якимец в сослужении местного духовенства.

Воин Сергей 1991 года рождения с началом военных действий в марте был призван на службу гранатометчиком и направлен в зону боевых действий в Донецкую область. Погиб 10 мая в результате вражеского минометного обстрела.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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