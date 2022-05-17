Митрополит УПЦ рассказал, как действует благодать Святого Духа

Церковь - источник действия благодати Святого Духа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Дух Божественной благодати действует повсюду. Он животворит, одушевляет и даёт силы. Но получить эти силы может только тот, кто имеет веру и ревность апостолов. Дух Святой даёт жизнь духовную и действует в человеке только в единстве с Небесным Отцом и Иисусом Христом. Он даёт ум и вразумляет человека», - сказал митрополит Лука.

«Видим, какие страшные испытания выпали на долю нашего народа. Сколько горя и слез. А всё от недостатка благодати Святого Духа. Люди изгнали её из своих сердец, и на её место пришли духи злобы. А в разуме - где нет добрых и светлых мыслей, там появляются страшные и отвратительные. Там появляются подозрения, злоба, зависть, коварство, алчность. Дух блуда и сребролюбия охватывает всё большее и большее число людей. В это трудно поверить, но особенно мерзкие и уродливые формы это приобретает во время войны, когда столько несчастий вокруг. Лишь Дух Святой объединяет и исцеляет людей от ослепления. Спасает от уничтожения, а дьявольский дух напротив – всё разрушает, разоряет, оскверняет и отравляет», - пояснил митрополит Лука.

Владыка отметил, что если современный человек хочет стать свидетелем чудес, совершаемых по благодати Духа Святого, ему нужно сначала заглянуть внутрь своего сердца. «Ведь Иисус Христос находится в глубине нашего сердца. И если оно заполнено страстями и грехами, – там нет для Него места», - добавил он.

«К сожалению, современный человек потерял понимание чистоты сердечной. Он забыл, что сердце – для Бога, и оно всегда должно быть открыто для Него. Нужно быть готовыми для встречи с Ним, которая происходит ежедневно и ежечасно. Стоит только начать молиться, полюбить Бога всем своим сердцем, как тут же оно наполнится благодатью Божьей. Не потерять эту благодать – вот о чём все мысли. Вот чего больше всего следует бояться», - продолжил иерарх УПЦ.

Митрополит Лука считает, что если по той или иной причине почувствовали потерю благодати, немедленно нужно спешить в храм Божий, где она изливается на всех верующих и нигде не имеет конца. «Пусть же всех объединяет и осеняет благодать Святого Духа, источником действия которой является наша Матерь-Церковь», - заключил архиерей.