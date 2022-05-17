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На Черниговщине УПЦ передали гуманитарную помощь украинским военным и пациентам хосписа

17.05.2022 / 15:15
На Черниговщине УПЦ передали гуманитарную помощь украинским военным и пациентам хосписа
Источник: Центр информации УПЦ
Протодиакон Григорий Гришко передал Защитникам Украины продукты быстрого приготовления и средства личной гигиены

В Черниговской области священники Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь бригаде военных Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, протодиакон Григорий Гришко передал Защитникам Украины продукты быстрого приготовления и средства личной гигиены.

Ранее глава епархиального отдела по благотворительности и социальному служению священник Александр Гладыш посетил больницу-хоспис для пожилых людей в селе Бахмач Нежинского района.

Священник поздравил работников и пациентов медицинского учреждения с праздником Пасхи и передал им пасхальные подарки и продукты.

Также священники Нежинской епархии посетили Прилукский областной детский дом «Надежда».

Священники поздравили воспитанников с праздником Воскресения Христова и передали им гуманитарную помощь от Нежинской епархии – подарки, продукты питания, детскую одежду, средства личной гигиены и развивающие игрушки.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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