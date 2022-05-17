На Черниговщине УПЦ передали гуманитарную помощь украинским военным и пациентам хосписа

В Черниговской области священники Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь бригаде военных Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, протодиакон Григорий Гришко передал Защитникам Украины продукты быстрого приготовления и средства личной гигиены.

Ранее глава епархиального отдела по благотворительности и социальному служению священник Александр Гладыш посетил больницу-хоспис для пожилых людей в селе Бахмач Нежинского района.

Священник поздравил работников и пациентов медицинского учреждения с праздником Пасхи и передал им пасхальные подарки и продукты.

Также священники Нежинской епархии посетили Прилукский областной детский дом «Надежда».

Священники поздравили воспитанников с праздником Воскресения Христова и передали им гуманитарную помощь от Нежинской епархии – подарки, продукты питания, детскую одежду, средства личной гигиены и развивающие игрушки.