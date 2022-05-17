Войти | Зарегистрироваться
13:58

вторник,
17 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ опровергли фейк депутата об отказе отпевать ребенка

17.05.2022 / 12:22
В УПЦ опровергли фейк депутата об отказе отпевать ребенка
Источник: Центр информации УПЦ
В Запорожской епархии назвали действия депутатки нарушающими единство украинского народа

Запорожская епархия Украинской Православной Церкви опровергла заявление народной депутатки Натальи Пипы о якобы отказе в отпевании девочки в храме УПЦ Запорожье.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в Запорожской епархии опубликовали открытый комментарий Президенту с просьбой дать оценку фейковому заявлению депутата Верховной Рады от партии «Голос» Натальи Пипы о том, что во время военных действий священник УПЦ в Запорожье якобы отказался отпевать девочку, крещеную в Киевском патриархате.

«Мы задали священникам Запорожской епархии УПЦ вопрос о реальности этого заявления, к кому именно из духовенства было обращение по поводу отпевания – никто из действующих священников данного не подтвердил», - отметили в заявлении.

В Запорожской епархии назвали действия депутатки нарушающими единство украинского народа.

«При этом она, как депутат Верховной Рады, своими поступками свидетельствует о своих единомышленниках как о врагах Украины, не желающих единства в нашем обществе, к которому Вы, наш Президент, постоянно призываете!», - подчеркнули в Запорожской епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 мая
16 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.