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В Одессе УПЦ передали бронежилеты медикам и военным

17.05.2022 / 11:40
В Одессе УПЦ передали бронежилеты медикам и военным
Источник: Центр информации УПЦ
Духовенство и прихожане храмов Одесской епархии передают продукты и готовые обеды на блокпосты, которые расположены в регионе, и оказывают духовную поддержку военнослужащим

Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала бронежилеты украинским военнослужащим.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, медикам «Скорой помощи», которые в первые минуты после обстрела бригадами выезжают оказывать помощь пострадавшим, передали бронежилеты и постельные принадлежности.

«Одесская епархия УПЦ продолжает оказывать всестороннюю помощь временно перемещенным украинцам, а также нуждающимся людям и военнослужащим. Храм святой мученицы Татианы в селе Выгода с начала войны принимает переселенцев. Им предоставлено жилье и все необходимое для жизни. В храме святого великомученика Иоанна Нового Сочавского в Белгород-Днестровском за время войны было роздано нуждающимся горожанам 9400 булок хлеба и 6700 кг продуктов. Также протоиерей Дмитрий Чеботарев с активистами оказали посильную помощь семье, пострадавшей в результате ракетного обстрела Одессы. Мать с дочерью, чья квартира сгорела, получили продукты, предметы быта и средства гигиены», - поделились в епархии.

Духовенство и прихожане храмов Одесской епархии передают продукты и готовые обеды на блокпосты, которые расположены в регионе, и оказывают духовную поддержку военнослужащим.

На железнодорожном вокзале волонтеры из числа священнослужителей и активных прихожан каждый день продолжают раздачу горячего чая и угощений всем встречающим, провожающим и прибывающим в Одессу.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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