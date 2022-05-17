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Киевская молодежь УПЦ передала 36 тонн помощи нуждающимся

17.05.2022 / 11:16
Киевская молодежь УПЦ передала 36 тонн помощи нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
«Парасолька» четыре раза в неделю проводит в Киеве благотворительные обеды для бездомных

В столице волонтеры молодёжной организации «Парасолька», действующей при Свято-Вознесенском храме Украинской Православной Церкви помогают нуждающимся в разных уголках Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», с начала войны волонтёры закупили и передали нуждающимся около 10 тонн продуктов питания и медикаментов.

«Закупаем продукты и необходимые лекарства, отправляем их в Харьков. Там волонтёры развозят их в больницы, в опасные районы города старичкам, инвалидам, детям, людям в бомбоубежищах и людям, потерявшим жильё. Многие люди в Харькове голодают и очень ждут помощи. Передаём детское питание и памперсы фонду «За жизнь», который опекает много маленьких деток в Харькове и области. В Лисичанск закупаем и передаем продукты для жителей...Раздаём продуктовые пайки и лекарства пенсионерам, инвалидам и другим нуждающимся», - написала волонтер «Парасольки» Олеся Медвидь.

Волонтеры отправили 26 тонн картофеля в Харьков. Два дня волонтёры занимались погрузкой гумпомощи, также они оплатили её транспортировку.

Также «Парасолька» четыре раза в неделю проводит в Киеве благотворительные обеды для бездомных. На каждую акцию приходит до 80 нуждающихся. Помимо еды бездомные получают лекарства и самые необходимые вещи.

В ближайших планах волонтёров - отправка продуктов в Николаев.

Православные волонтеры просят поддержать гуманитарное движение.

«Прошу Вас помочь, по возможности, на закупку продуктов питания, лекарств, оплату топлива и др.», - обратилась волонтёр ко всем неравнодушным.

Поучаствовать в добром деле можно по реквизитам.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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