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На Закарпатье и Виннитчине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

17.05.2022 / 11:15
На Закарпатье и Виннитчине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Священники УПЦ выразили соболезнование родным и близким

В Мукачевской и Тульчинской епархиях священники Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, на Закарпатье в Свято-Николаевском храме поселка Чинадиево простились с погибшим 32-летним воином Юрием Кручаницей.

Чин отпевания и погребения возглавил настоятель Ракошинского Свято-Покровского мужского монастыря УПЦ архимандрит Митрофан (Шимон).

Сообщается, что воин погиб 1 мая, служил заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором горно-штурмового взвода воинской части А1556.

На Виннитчине в Свято-Покровском храме УПЦ села Демковка Тростянецкого района простились с воином Михаилом Гутником. Отпевание возглавил благочинный Тростянецкого церковного округа протоиерей Владимир Шарапановский в сослужении настоятеля храма протоиерея Николая Прищепы и местного духовенства УПЦ.

Священники УПЦ выразили соболезнование родным и близким.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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