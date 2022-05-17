Войти | Зарегистрироваться
12:27

вторник,
17 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Феодосия Печерского

17.05.2022 / 10:55
Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Феодосия Печерского
Источник: Центр информации УПЦ
Преподобный просиял многими подвигами и дивными делами, своей жизнью он постоянно прославлял имя Божие

Преподобный Феодосий Печерский молится за всю нашу землю, чтобы Господь благословил миром.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший напомнил, что святой Феодосий был преемником первого игумена Киево-Печерского монастыря, преподобного Варлаама. «Феодосий был необыкновенным игуменом. Он пояснял братии, как нужно жить, не только словом, но и своим примером. Он не гнушался никаких послушаний: работал в саду, на огороде, подметал двор, трудился на пекарне. В церковь он всегда приходил первым. И во всех подвигах он был впереди братии», — сказал он.

«Феодосий являл великий пример благочестия и монашеского подвига, и многие подражали преподобному и стали святыми угодниками Божьими», — отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий также отметил, что святой Феодосий обладал необыкновенным смирением, за это смирение и боголюбие его глубоко уважали и знатные люди, и простые.

Архипастырь привёл случай из жития преподобного. «Однажды святой Феодосий поехал к киевскому князю Изяславу. Они очень долго беседовали, наступил вечер... Возвращаться преподобному было далеко, и князь дал ему карету. Преподобный сел в карету, извозчик сел верхом на коня и повёз его в монастырь. Спустя время извозчик оглянулся и, из-за скромной одежды Феодосия приняв его за простого монаха, сказал: "Давай поменяемся местами: я сяду в карету, а ты — на коня". Преподобный согласился, так, к утру, они доехали до обители. Когда рассвело извозчик заметил, что все, кто встречался им на пути, останавливаются и низко кланяются монаху. Он понял, что сделал что-то не то. Преподобный заметил его смущение и предложил вновь поменяться местами. Извозчик довёз преподобного Феодосия до монастыря. Он ещё больше удивился. Когда увидел, как братия и паломники вышли встречать Феодосия и стали кланяться ему, отдавая честь как игумену. Преподобный Феодосий, чтобы успокоить извозчика, отвёл его в трапезную, накормил, а затем одарил и отпустил его с миром. И эту историю рассказал потом не сам преподобный, а извозчик», — продолжил Блаженнейший.

Он отметил, что преподобный просиял многими подвигами и дивными делами, своей жизнью он постоянно прославлял имя Божие. «И его жизнь была ярким примером, который увлекал многих людей на путь Божественных законов, путь, ведущий к жизни вечной», — сказал Предстоятель.

«Когда преподобный Феодосий скончался, князь Изяслав, который был недалеко от Киева, увидел огненный столп, достигавший неба. Душа преподобного Феодосия, как птица, взлетела в горние обители. И сегодня преподобный Феодосий стоит перед Престолом Божьим и молится за нас, грешных, — за тех, кто живёт в этой святой обители, за тех, кто посещает её. И молится за всю нашу землю, чтобы Господь дал нам разум любить друг друга, любить Бога, чтобы Господь благословил нас миром», — продолжил Предстоятель.

В завершении Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы молитвами преподобного Феодосия Господь хранил каждого на путях нашей жизни, «чтобы земная жизнь завершилась тем, чем должна, — вечным спасением во Христе Иисусе Господе нашем».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий, преподобный Феодосий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 мая
16 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.