Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Феодосия Печерского

Преподобный Феодосий Печерский молится за всю нашу землю, чтобы Господь благословил миром.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший напомнил, что святой Феодосий был преемником первого игумена Киево-Печерского монастыря, преподобного Варлаама. «Феодосий был необыкновенным игуменом. Он пояснял братии, как нужно жить, не только словом, но и своим примером. Он не гнушался никаких послушаний: работал в саду, на огороде, подметал двор, трудился на пекарне. В церковь он всегда приходил первым. И во всех подвигах он был впереди братии», — сказал он.

«Феодосий являл великий пример благочестия и монашеского подвига, и многие подражали преподобному и стали святыми угодниками Божьими», — отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий также отметил, что святой Феодосий обладал необыкновенным смирением, за это смирение и боголюбие его глубоко уважали и знатные люди, и простые.

Архипастырь привёл случай из жития преподобного. «Однажды святой Феодосий поехал к киевскому князю Изяславу. Они очень долго беседовали, наступил вечер... Возвращаться преподобному было далеко, и князь дал ему карету. Преподобный сел в карету, извозчик сел верхом на коня и повёз его в монастырь. Спустя время извозчик оглянулся и, из-за скромной одежды Феодосия приняв его за простого монаха, сказал: "Давай поменяемся местами: я сяду в карету, а ты — на коня". Преподобный согласился, так, к утру, они доехали до обители. Когда рассвело извозчик заметил, что все, кто встречался им на пути, останавливаются и низко кланяются монаху. Он понял, что сделал что-то не то. Преподобный заметил его смущение и предложил вновь поменяться местами. Извозчик довёз преподобного Феодосия до монастыря. Он ещё больше удивился. Когда увидел, как братия и паломники вышли встречать Феодосия и стали кланяться ему, отдавая честь как игумену. Преподобный Феодосий, чтобы успокоить извозчика, отвёл его в трапезную, накормил, а затем одарил и отпустил его с миром. И эту историю рассказал потом не сам преподобный, а извозчик», — продолжил Блаженнейший.

Он отметил, что преподобный просиял многими подвигами и дивными делами, своей жизнью он постоянно прославлял имя Божие. «И его жизнь была ярким примером, который увлекал многих людей на путь Божественных законов, путь, ведущий к жизни вечной», — сказал Предстоятель.

«Когда преподобный Феодосий скончался, князь Изяслав, который был недалеко от Киева, увидел огненный столп, достигавший неба. Душа преподобного Феодосия, как птица, взлетела в горние обители. И сегодня преподобный Феодосий стоит перед Престолом Божьим и молится за нас, грешных, — за тех, кто живёт в этой святой обители, за тех, кто посещает её. И молится за всю нашу землю, чтобы Господь дал нам разум любить друг друга, любить Бога, чтобы Господь благословил нас миром», — продолжил Предстоятель.

В завершении Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы молитвами преподобного Феодосия Господь хранил каждого на путях нашей жизни, «чтобы земная жизнь завершилась тем, чем должна, — вечным спасением во Христе Иисусе Господе нашем».