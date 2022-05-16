Сербская Православная Церковь признала Македонскую церковь

Сербский Православная Церковь принимает Македонскую церковь на правах автономии и восстанавливает с ней полное литургическое и каноническое общение.

Сербская Православная Церковь 16 мая заявила о получении акта Священного Синода «Македонской Православной Церкви – Охридской Архиепископии», в котором говорится, что македонцы официально принимают статус автономной Церкви в составе Сербского Патриархата, который был дарован ей решением от 1959 года, сообщает spc.rs.

В своем заявлении Синод СПЦ подчеркнул, что теперь «устранены причины прерывания литургического и канонического общения, вызванные односторонним провозглашением автокефалии в 1967 году, устанавливается полное литургическое и каноническое общение» СПЦ и МПЦ.

Отмечается, что при этом диалог о будущем окончательном статусе македонцев будет продолжен.

«В диалоге о будущем и, возможно, окончательном каноническом статусе Сербская Православная Церковь будет руководствоваться только и исключительно церковно-каноническими и церковно-пастырскими принципами, критериями и нормами», – гласит текст заявления СПЦ. При этом в Сербском Патриархате отметили, что на этот вопрос не должны давить политические и геополитические силы.

Синод Сербской Церкви также объявил, что не будет вмешиваться в официальное название Македонской церкви и в сферу ее юрисдикции – зарубежные приходы и епархии.

Как сообщалось ранее, 9 мая 2022 года синод Константинопольского патриархата во главе с патриархом Варфоломеем признал Македонскую церковь и вступил с ее «духовенством» в евхаристическое общение.