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Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог не всегда отвечает на молитвы

16.05.2022 / 17:04
Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог не всегда отвечает на молитвы
Источник: Центр информации УПЦ
Необходимо призывать помощь Господа во всем

Человек, который не проявляет истинной веры в Бога, не способен полной мерой ощутить Его помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Почему по нашим молитвам не совершаются чудеса? Слова Спасителя отвечают на этот вопрос. Потому что у нас нет той веры, молитвы, чистоты жизни, которые были у апостолов. Бог остался таким же, как и был. Его отношение к нам тоже не поменялось. Поменялся сам человек. Вместо спасения души люди стали искать комфорт, достаток, здоровье. Господь нас призывает искать Царство Небесное, обещая, что Сам позаботится о всем остальном, а люди говорят: «Нет, я буду искать царство земное, а Божие… оно как-то само по себе мне потом приложится», - отметил митрополит Лука.

Митрополит Лука привел пример из жизни апостолов, которые благодаря силе благодати Святого Духа творили чудеса.

«Апостол творил те же чудеса, которые совершал и Спаситель. Господь это делал силой Своего Божества, а апостолы силой благодати Духа Святого, который сошел на них в день Пятидесятницы. Но для того, чтобы эта благодать действовала, им нужна была связь с Богом. И реализовывалась она прежде всего в вере и молитве», - напомнил владыка.

Он подчеркнул, что необходимо призывать помощь Господа во всем.

«Человеческая жизнь состоит из мелочей. А для того, чтобы все узелочки на ткани нашего жизненного пути были сотканы по Господней воле, каждому из нас нужно учиться на все, что бы мы в жизни не делали, призывать помощь Божию», -подытожил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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