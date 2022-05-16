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В УПЦ новый епископ - Городищенский

16.05.2022 / 16:40
В УПЦ новый епископ - Городищенский
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о прекращении войны и мир в Украине


В день памяти преподобного Феодосия Печерского в Украинской Православной Церкви совершили архиерейскую хиротонию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, хиротония архимандрита Феодосия (Митненко) во епископа Городищенского, викария Шепетовской епархии, состоялась за богослужением в храме в честь преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Кандидат во епископы произнес исповедание веры и дал обет беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику.

За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о прекращении войны и мир в Украине.

В своей проповеди в день памяти преподобного Феодосия Печерского Митрополит Онуфрий рассказал о подвижнической жизни игумена Киево-Печерской обители, как пример смирения и благочестия. Блаженнейший отметил, что святой и сегодня перед престолом Божьим молится о живущих в Лавре, о тех , кто посещает ее, и за всю нашу землю, чтобы Господь благословил миром.

В завершение литургии Предстоятель УПЦ вручил епископу Феодосию архиерейский жезл, после чего епископ, по традиции, подал верующим свое первое архипастырское благословение.

После богослужения верующие вместе с Предстоятелем прошли крестным ходом к Дальним пещерам, где был совершен молебен.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новые епископ
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