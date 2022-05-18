На Хмельнитчине возбудили шесть уголовных дел по захватам храмов УПЦ

В Хмельницкой области по факту захватов храмов Украинской Православной Церкви возбуждено уже шесть уголовных дел.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом помощник депутата Каменец-Подольского горсовета, правозащитница Виктория Кохановская написала в Фейсбук.

«Если уголовные дела не будут рассмотрены на месте, я направлю соответствующие петиции в Генпрокуратуру и Президенту Украины», – отметила Виктория Кохановская, назвав захваты храмов «мародерством под прикрытием патриотизма».

Правозащитница объяснила, что люди, которые захватывают храмы, ничем не отличаются от преступной организации, которая «группой захватывает имущество».

«Храм является частной собственностью и зарегистрирован на церковную общину. Захват храма по правовым последствиям не отличается от посягательства на любую другую частную собственность. Просто это все делается под лозунгами патриотизма», – напомнила Кохановская.

Она объяснила, что представители ПЦУ не имеют юридического права на храмы, которые построили другие религиозные общины.

Юрист напомнила, что права украинцев на веру защищает статья Конституции Украины «О свободе вероисповедания». В Хмельницкой области действует 15 религиозных организаций, и все их последователи имеют равные права.