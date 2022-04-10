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В епархиях УПЦ простились с погибшими украинскими военнослужащими

10.04.2022 / 15:05
В епархиях УПЦ простились с погибшими украинскими военнослужащими
Источник: Центр информации УПЦ
На Волыни в селе Березолуки священники УПЦ отпети погибшего 25-летнего воина Александра Катеринюка

Священники Волынской, Житомирской, Ровенской и Сумской епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на Волыни в селе Березолуки священники УПЦ отпети погибшего 25-летнего воина Александра Катеринюка.

Чин похорон возглавил благочинный округа протоиерей Михаил Лесик в сослужении настоятеля местного прихода протоиерея Александра Дацюка и священников из окрестных сел.

В храме Воскресения Словущего поселка Озерное Житомирской епархии УПЦ простились с офицером ВСУ Александром Кобалюком. Чин отпевания Защитника Украины совершил протоиерей Димитрий Новицкий.

Также в епархии настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Забродье протоиерей Виталий Глушко совершил чин захоронения православного воина Виктора Осецкого.

Житомирская епархия УПЦ выражает соболезнования семьям Героев и просит всех молиться за упокой их душ.

На Ровенщине в Иоанно-Богословском храме села Бабий духовенство и верующие в последний путь 18-летнего Защитника Украины Антона Радовенчика, который в Бородянском районе.

В Сумах, на Аллее Героев, клирик Свято-Ильинского храма протоиерей Алексей Шульга совершил чин захоронения погибшего военнослужащего Даниила Игнатенко. Даниил погиб в результате минно-взрывного ранения 28 марта в Харьковской области, давая отпор российской вооруженной агрессии. Защитнику Украинской земли исполнилось бы всего 19 лет.

В Покровском кафедральном соборе Ахтырки состоялись заупокойные богослужения за погибшими сорок дней назад украинскими воинами.

Также состоялись погребения погибших украинских защитников, которые совершили клирики Ахтырского благочиния Сумской епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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