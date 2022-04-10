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На Буковине священник УПЦ на коленях перед храмом молит Бога вернуть захваченный храм

10.04.2022 / 14:45
На Буковине священник УПЦ на коленях перед храмом молит Бога вернуть захваченный храм
Источник: Центр информации УПЦ
Настоятель священник Сергий Цуркан на коленях перед храмом молил Бога и Пресвятую Богородицу, чтобы они защитили верующих и православную святыню села

На Буковине в селе Михальче сторонники ПЦУ вместе с вооруженными людьми захватили территорию Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, настоятель священник Сергий Цуркан на коленях перед храмом молил Бога и Пресвятую Богородицу, чтобы они защитили верующих и православную святыню села.

«В 07.00 утра верующие пришли на воскресное богослужение и увидели, что ворота перевязаны цепями и заблокирован вход на территорию храма. Вооруженные люди в военной форме находятся как на территории храма, так и вокруг забора», – сообщается на сайте епархии.

Отмечается, что на въезде в село Михальча стоят блокпосты, которые не пропускают граждан Украины в село.

Как сообщалось ранее, в 2019 году сторонники ПЦУ в Михальче выломали старинные двери храма; в 2020 году более сотни привезенных молодых людей в масках с палками и балончиками со слезоточивым газом, кастетами разломали двери притвора.

Религиозная община УПЦ уже 1155 дней круглосуточно молится за право исповедовать Православную веру. Прихожане пережили уже не один штурм, насилие, избиение.

В настоящее время верующие УПЦ находятся на улице под дождем, совершают молебен и не намерены уступать свою святыню.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ, захват храма
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