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Митрополит УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобной Марии Египетской

10.04.2022 / 17:40
Митрополит УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобной Марии Египетской
Источник: Центр информации УПЦ
Господь обязательно протянет человеку руку помощи, но для этого ему необходимо сделать шаг навстречу – принести покаяние и выразить решимость изменить свою жизнь

Жизнь Марии Египетской – это символ деятельного раскаяния и соответствующего милосердия Божия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом сказал митрополит Филарет (Кучеров) в своем слове.

«В пятую Неделю святой Четыредесятницы Церковь в качестве наставления предлагает вспомнить историю преподобной Марии Египетской - женщины, которая когда-то была известной александрийской блудницей, а сегодня чествуется в православном мире наравне со святителем Григорием Паламой и преподобным Иоанном Листвичником, как подвижница благочестия», - сказал митрополит.

Владыка отметил, что жизнь Марии Египетской – это символ деятельного раскаяния и соответствующего милосердия Божия.

«История бывшей блудницы напоминает, что Господь верит в человека, даже когда человек не верит в себя. Он не брезгует грешниками, Он не ограничивает нас какой-то «точкой невозвращения», после которой происходят «необратимые процессы». Милосердие Божие может извлечь человека из любой глубины морального падения, на которую бы он ни опустился», - сказал архиерей.

Иерарх УПЦ считает, что Господь обязательно протянет человеку руку помощи, но для этого ему необходимо сделать шаг навстречу – принести покаяние и выразить решимость изменить свою жизнь.

«В этот важный период работы над своим духовным состоянием – покаяния, молитвы, пощение - Церковь нас утешает, напоминая историю человека, который укоренился в грехе, наслаждался им, что снижает шансы на покаяние до минимума, по человеческим меркам. Но есть Божья мера и милость, о которой свидетельствует путь бывшей блудницы от греха до покаяния и святости. Пусть пример святой Марии Египетской укрепляет нашу веру», - подытожил митрополит УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Филарет
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