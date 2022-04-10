Войти | Зарегистрироваться
19:32

воскресенье,
10 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве сестры милосердия УПЦ поддерживают нуждающихся и бездомных

10.04.2022 / 18:00
В Киеве сестры милосердия УПЦ поддерживают нуждающихся и бездомных
Источник: Центр информации УПЦ
Киевские сестры милосердия отмечают, что в трапезной помогли приобрести лаврские пиццы и кексы для раздачи страждущим и бездомным

В Киеве сестры милосердия Марфо-Мариинской обители передали продукты, одежду и иконки для нуждающихся и бездомных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук обители, пожилым прихожанам передали крупы, овощи, консервы.

«Наше время разделилось на довоенное и военное. Такими же военными стали и повседневные заботы у сестер миссионеров Марфо-Мариинской обители Киева. После Божественной Литургии - послушание милосердия, а это значит, помочь, накормить, обогреть. Иногда кажется, что Господь Сам руководит действиями и все устраивает чудным образом», - поделились в сестричестве.

Киевские сестры милосердия отмечают, что в трапезной помогли приобрести лаврские пиццы и кексы для раздачи страждущим и бездомным, в церковной лавке - иконочки, охранные пояса, ладанки, предложили сестрам для послушания и теплые куртки, одеяла, вещи для беженцев и бездомных.

«Уже по дороге сестры милосердия раздавали все, что удалось приобрести - еду, покрывала, иконки, охранные пояса, крестики. Останавливались и беседовали возле обычных прохожих, заходили на блок посты, дарили крестики и охранные пояса, напоминали о Господе, об охранных молитвах. Каждому дню - своя забота. И это прежде всего милосердие и внимание к покалеченным военным конфликтом людям. Наверное, так и лечит нас Господь от эгоизма и крайнего себялюбия, прививая любовь к ближнему, напоминая о Себе», - отметили сестры милосердия.

Как сообщалось ранее, в столице «Автобус милосердия» Социального отдела Украинской Православной Церкви продолжает работу в условиях войны и ежедневно оказывает медицинскую помощь людям, которые из-за военных действий оказались на грани выживания.

Источник: Inpress.ua
Благотворительность, УПЦ, сестричество
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 апреля
9 апреля
8 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.