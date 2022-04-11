Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобной Марии Египетской

Жизнь преподобной Марии - образ великого милосердия Божия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в воскресной проповеди.

«Это урок великого покаяния. Когда человек борется с собой, со своим внутренним ветхим человеком, то наступает время, когда устаем от этой борьбы, нам кажется, что себя невозможно победить, что грехи настолько сильные и крепкие, что их невозможно превозмочь. И тут Церковь дает пример великого покаяния. Преподобная Мария Египетская, будучи великой грешницей, подвигом терпения, молитвы и поста победила свои грехи, раскаялась и получила благодать святости и спасения», - сказал Предстоятель.

«Жизнь преподобной Марии Египетской - это урок, который напоминает о величине милосердия Божия», - отметил Блаженнейший.

«Когда, человек отвращается от Бога, то за это он терпит страдания, скорби, болезни, крушения. Но Господь никогда не отвращается ни от какого человека, какими бы грешными не были. И житие преподобной Марии является образом этого великого милосердия Божия», - сказал архипастырь.

Также Митрополит Онуфрий рассказал о том, что преподобная Мария Египетская молится за тех, кто борется против грехов и усердно кается.