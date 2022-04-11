Митрополит Онуфрий рассказал о силе покаяния и вреде гордости

Покаяние - это милость Божия для человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Господь дает покаяние человеку ради немощей плоти, когда душа человека разлучается с телом, у него отнимается возможность покаяние. Не надо стесняться каяться, надо стесняться грешить», - сказал Блаженнейший.

Самим великим корнем греха является гордыня, - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

«Иногда люди неправильно понимают ее и считают, что это что-то относящееся к достоинству человека, но гордыня - это не достоинство, это порок, слабость человека. Гордый – всегда слабый, трусливый, а смиренный - и храбрый, и сильный», - отметил архипастырь.

Митрополит Онуфрий пояснил, что «если уже человек входит в разумение духовных вещей, то это заключается в том, чтобы победить гордыню в разных ее видах и стяжать смирение, которое делает человека благоприятным перед Божественными очами».