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В Одессе УПЦ совместно с рестораторами организовала доставку обедов для 255 сотрудников бригад скорой помощи

03.04.2020 / 21:35
В Одессе УПЦ совместно с рестораторами организовала доставку обедов для 255 сотрудников бригад скорой помощи
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Одесская епархия УПЦ совместно с рестораном «Рыба» ежедневно доставляет в Одесскую городскую детскую больницу 110 горячих обедов для всего медицинского персонала, а также обеспечивает обедами более 50 многодетных семей и бездомных

В Одессе Гуманитарный центр Одесской епархии Украинской Православной Церкви совместно с семьей рестораторов Андрея и Инары Заричанских, ежедневно кормит горячими обедами всех бригад Скорой медицинской помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Youtube канал Одесской епархии, духовенство совместно с волонтерами развозит обеды для 255 медиков.

«Волонтеры Одесской епархии УПЦ из числа православных молодёжных организаций и священнослужители на своем личном транспорте ежедневно с 13:30 до 15:30 будут доставлять сытные обеды, приготовленные лучшими поварами Одессы, на 7 подстанций Скорой медицинской помощи. В рацион комплексного обеда будет входить 1-е,2-е блюдо, салаты, компот и десерт», - сообщили в пресс-службе.

Одесская епархия УПЦ совместно с рестораном «Рыба» ежедневно доставляет в Одесскую городскую детскую больницу 110 горячих обедов для всего медицинского персонала, а также обеспечивает обедами более 50 многодетных семей и бездомных.

«Всего за последние 3 дня нашими общими усилиями было доставлено более 850 горячих обедов. За последние 10 дней нуждающимся было выдано более 600 продуктовых наборов общим весом всех продуктов более 7 тонн», - отметили в Одесской епархии.

Кроме того, в пресс-службе епархии сообщили, что разрабатывают алгоритм действий по организации точек питания населения на случай тяжёлой экономической ситуации в городе, связанной с продлением карантина.

Одесская епархия призвала всех неравнодушных присоединиться к благотворительной инициативе.

Источник: Inpress.ua
Благотворительность, УПЦ
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