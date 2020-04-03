Войти | Зарегистрироваться
22:44

пятница,
03 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине освятили временный храм вместо захваченного активистами ПЦУ

03.04.2020 / 21:39
На Буковине освятили временный храм вместо захваченного активистами ПЦУ
Освящение Источник: Центр информации УПЦ
В прошлом году сторонники ПЦУ после Пасхи выгнали религиозную общину УПЦ с ее настоятелем из храма

В Черновицкой области, в селе Кальновцы митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил временное помещение для богослужений.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук Черновицко- Буковинской епархии, временное помещение для богослужений община построила за месяц.

«Месяц назад верующие начали строительство здания, на сегодняшний момент завершены внутренние работы.Есть живая вера в сердцах верующих в Кальновцах, что так любят Бога и Господь благословил их труды», - сообщили в пресс-службе епархии.

В прошлом году сторонники ПЦУ после Пасхи выгнали религиозную общину УПЦ с ее настоятелем из храма.

Как сообщалось ранее, в Черновцах Украинская Православная Церковь передала в Черновицкий областной лабораторный центр 3, 5 тыс высокоточных тестов-реакций для выявления коронавируса.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.