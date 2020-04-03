Патриарх Кирилл призвал верующих усилить молитву

В связи с пандемией коронавируса Патриарх Московский Кирилл обратился к духовенству и верующим, призвав их усилить молитву, с христианским мужеством переносить скорби и особо молиться за медиков.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия», - отметил Патриарх.

Он призвал духовенство продолжать совершать богослужения и Таинство Евхаристии даже в отсутствие прихожан в связи с рекомендациями властей.

Предстоятель РПЦ благословил верующих, находящихся на самоизоляции, чтобы место их уединения стало для них «пустыней личного и семейного молитвенного труда».

«Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда, по евангельскому слову: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:6). Пусть на этот подвиг вдохновляет нас и образ преподобной Марии Египетской, многие годы проведшей в уединенной молитве в пустыне», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Он напомнил верующим слова апостола Павла о том, что ничто не может отлучить христианина от любви Христовой и призвал терпеливо перенести посетившую нас скорбь и особенно молиться о всех, кто трудится над преодолением коронавируса.

«Даже будучи в вынужденном разобщении, как неоднократно в истории бывали в рассеянии по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли последователи Христовы, мы остаемся нерушимой общиной веры, объединенной сердечной молитвой к Господу Иисусу. В этой молитве мы не одиноки - вместе с нами предстоят Престолу Божию и наши святые сродники, подвижники Русской Церкви всех эпох ее исторического бытия, вдохновляя и ободряя нас. Непрестанно молюсь о всех вас», - заключил Патриарх Кирилл.