Епископ УПЦ призвал власти РФ прекратить войну

России необходимо немедленно остановить войну против Украины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в Телеграм.

«Война – это всегда зло. И самыми уязвимыми перед ее лицом становятся старики, женщины и дети. Они больше всего нуждаются в нашей защите и помощи. В эти дни все мы в один голос призываем руководство РФ прекратить кровопролитную войну», - призвал епископ Виктор.

Владыка обратил внимание, что за время войны РФ против Украины вынужденными переселенцами стали 4,3 миллиона украинских детей. Из них более 1,8 миллиона детей выехали за пределы нашей Родины, а 2,5 миллиона детей были перемещены в другие регионы страны.

«Это огромная цифра. И не только по той причине, что по информации ЮНИСЕФ в нашей стране проживает всего 7,5 миллиона детей (то есть, более половины из них остались без постоянного места проживания). А в первую очередь потому, что сознание самых беззащитных маленьких граждан Украины уже омрачено войной, страданиями и слезами», - подчеркнул епископ Виктор.

Владыка напомнил, что мирное небо над головами детей зависит не только от силы оружия, но и от общей молитвы.

«Бог всегда там, где слезы, боль и страдания. И сегодня Бог с нами, на нашей земле. Он в подвалах Харькова, на улицах Чернигова, Изюма и Донецка. Он в каждом месте, где гремят выстрелы и не утихают канонады. Он не хочет этой страшной войны, потому что наш Бог – это Бог мира. Апостол Павел в Первом послании к Фессалоникийцам оставил такие слова: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 23). Этого освящения и попросим мы у Него. Ведь мир всегда там, где сила Господня», - подытожил епископ Виктор (Коцаба).