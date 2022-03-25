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Управляющий делами УПЦ рассказал, какой народ выйдет из войны победителем

25.03.2022 / 15:43
Управляющий делами УПЦ рассказал, какой народ выйдет из войны победителем
Источник: Центр информации УПЦ
Каждый украинец может и должен работать на победу: молитвой, милосердием, благотворительностью

Народ, который вместе с вождями остается верен Христу, обязательно выйдет из войны победителем.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) сказал в видеообращении к украинцам.

«Сейчас на нашей Родине – Украине война. Каждый день мы слышим о ходе боевых действий, смотрим новости, переживаем обо всех, кто сейчас страдает, скорбим о погибших и все вместе стремимся к окончанию этой войны. Но как этого добиться? Политики и военные эксперты определяют приближающуюся победу количеством и надежностью оружия, численностью солдат, профессионализмом генералов. Святитель Николай Сербский говорит, что войны заканчиваются так, как им присудит вечное непогрешимое правосудие. Победу народу дает не сверхсовременное мощное оружие, а Бог. Но кому Он ее дает? Тому, кто имеет крепкую веру в Бога и исполняет Его закон», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ напомнил слова святителя Николая Сербского, что отступникам от Бога «не помогут ни ум, ни вооружение, ни дипломатия, ни что-либо другое материальное», только верность Христу дает победу.

Владыка подчеркнул, что сейчас каждый украинец может и должен работать на победу: молитвой, милосердием, благотворительностью.

«Нехристианам это понять трудно, однако этот принцип действительно работает: судьба страны и народа сейчас зависит от каждого из нас. Каждый может и должен работать на победу. Это может быть посильная молитва, более глубокая и горячая, чем в мирное время; это может быть приют для беженцев, это может быть слово утешения для того, кто на грани отчаяния, молчание в ответ на брань в соцсетях - также может быть подвигом. Каждый наш христианский поступок - это кирпичик в построении духовного величия украинского христианского народа. Только так победим», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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