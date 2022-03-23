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В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов

23.03.2022 / 15:15
Багочинный храмов Беляевского округа и настоятель Георгиевского храма села Большой Дальник в сослужении собора духовенства совершил чин отпевания воинов Вячеслава и Александра

В Одесской, Харьковской, Полтавской, Мукачевской, Черновицкой епархиях Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибших украинских военных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, настоятель Николаевского храма Беляевки протоиерей Виктор Мандра отпел погибших воинов: Василия Микитюка, Александра Холявко и Владимира Галушка.

Багочинный храмов Беляевского округа и настоятель Георгиевского храма села Большой Дальник в сослужении собора духовенства совершил чин отпевания воинов Вячеслава и Александра.

Священники от имени Одесской епархии УПЦ выразили соболезнования родным и близким погибших воинов, а также отметили, что Церковь не только будет молиться за упокой душ военных, но и будет поддерживать семьи погибших защитников Украины.

На Буковине настоятель храма в честь Собора Архистратига Божьего Михаила протоиерей Александр Власов в селе Сербичаны совершил отпевание защитницы Украины Веры Анатий.

Черновецко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнование семье погибшей и просит всех молиться за упокой ее души.

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил чин отпевания главного сержант-командира отделения 1 ракетного отделения зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергея. Военнослужащий героически погиб отдав свою жизнь защищая цельность нашего Государства.

Архиерей выразил соболезнования семье погибшего героя и призвал всех к молитве о новопреставленном защитнике Украины.

На Харьковщине священники УПЦ отпели воина Андрея Ковальчука на площади возле ДК «Химик» Первомайска.

На Полтавщине архиепископ Новосанжарский Вениамин в храме Всех Святых на Горишнеплавновском кладбище совершил отпевание старшины Вооруженных Сил Украины Дениса Свиридова.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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