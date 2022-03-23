Войти | Зарегистрироваться
14:35

среда,
23 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Одессе УПЦ принимает переселенцев и кормит бездомных

23.03.2022 / 12:55
В Одессе УПЦ принимает переселенцев и кормит бездомных
Источник: Центр информации УПЦ
на территории Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря будет организовано временное проживание для вынужденных переселенцев.

В Одессе Украинская Православная Церковь предоставляет жилье для временных переселенцев и организует горячие обеды для нуждающихся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, на территории Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря будет организовано временное проживание для вынужденных переселенцев.

Это связано с большим потоком беженцев из претерпевших разрушения городов, которые ежедневно прибывают в Одессу с целью продолжить путь в западные регионы и за границу.

По благословению Агафангела в монастыре УПЦ братия создала все условия для комфортного проживания. «Все желающие смогут посетить богослужения, отдохнуть и набраться сил, а также получить горячее питание», – поделились в епархии.

Одесские сестры милосердия Марфо-Мариинской обители ежедневно организуют горячие обеды для бездомных и малоимущих в трапезной храма Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

Ежедневно получают горячие обеды более 200 человек.

Сестры милосердия посетили два городских родильных дома - №1 и №7. Прихожане храма Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» собрали пеленки и одежду для новорожденных, волонтерский пункт помощи передал памперсы, одноразовые пеленки и детскими смесями.

«Сейчас нет времени на долгие беседы, но главными были слова благодарности и пожелания сил, любви и терпения этим людям, врачам и медсестрам, в руках которых находится Божье чудо - рождение нового человека, а это радость и надежда на новый мирный день», - поделились в сестричестве.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 марта
22 марта
21 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.