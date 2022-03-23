В Одессе УПЦ принимает переселенцев и кормит бездомных

В Одессе Украинская Православная Церковь предоставляет жилье для временных переселенцев и организует горячие обеды для нуждающихся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, на территории Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря будет организовано временное проживание для вынужденных переселенцев.

Это связано с большим потоком беженцев из претерпевших разрушения городов, которые ежедневно прибывают в Одессу с целью продолжить путь в западные регионы и за границу.

По благословению Агафангела в монастыре УПЦ братия создала все условия для комфортного проживания. «Все желающие смогут посетить богослужения, отдохнуть и набраться сил, а также получить горячее питание», – поделились в епархии.

Одесские сестры милосердия Марфо-Мариинской обители ежедневно организуют горячие обеды для бездомных и малоимущих в трапезной храма Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

Ежедневно получают горячие обеды более 200 человек.

Сестры милосердия посетили два городских родильных дома - №1 и №7. Прихожане храма Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» собрали пеленки и одежду для новорожденных, волонтерский пункт помощи передал памперсы, одноразовые пеленки и детскими смесями.

«Сейчас нет времени на долгие беседы, но главными были слова благодарности и пожелания сил, любви и терпения этим людям, врачам и медсестрам, в руках которых находится Божье чудо - рождение нового человека, а это радость и надежда на новый мирный день», - поделились в сестричестве.