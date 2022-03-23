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Митрополит Антоний сравнил положение верующих УПЦ с подвигом 40 Севастийских мучеников

23.03.2022 / 15:55
Митрополит Антоний сравнил положение верующих УПЦ с подвигом 40 Севастийских мучеников
Источник: Центр информации УПЦ
Севастийские мученики жили в IV столетии, мы живем в XXI, но с тех пор мало что изменилось для христиан

Заботясь о земных благах, нельзя идти на компромисс с верой.

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в своем слове.

Владыка отметил, что христиане, как в четвертом столетии, так и сегодня, делают выбор: терпеть ли страдания за Христа или отречься от Него в пользу земных благ.

«Церковь празднует память 40 мучеников Севастийских. Сорок воинов загнали в ледяное озеро, заставляя их отречься от Христа, а на берегу в это время была натоплена баня. Можно лишь представить, какая это была болезненная пытка. Эти два места: ледяное озеро и горячая баня – символизируют выбор, который стоит перед каждым христианином: готов ли он страдать со Спасителем, или выберет земные блага в обмен на сделку со своей совестью?», – сказал митрополит Антоний.

Севастийские мученики жили в IV столетии, мы живем в XXI, но с тех пор мало что изменилось для христиан, - считает управделами УПЦ.

«Нам, как и раньше, предлагают тот самый выбор – холодное озеро или теплая баня. И мы выбираем – потерпеть ли нам за Христа, или сделать так, чтобы нам стало тепло и удобно. Сейчас происходят трагические события. Идет война, гибнут наши люди. Наших священников похищают, монахов выгоняют из монастырей, у общин отбирают храмы. Есть такие, кто не выдерживает и их можно понять. Стоять в ледяной воде и смотреть на теплую баню очень тяжело», – продолжил архиерей.

Митрополит Антоний напомнил верующим, что из 40 воинов сдался лишь один, его звали Мелетий. «Однако, он не достиг того тепла, которого так ждал: едва зайдя в горячую баню, он упал и умер. А на его место пришел один из воинов, который и получил сороковой венец», - добавил он.

«Теплая баня – это иллюзия. В ней не удастся согреться, а можно только пойти на сделку со своей совестью и умереть духовно. И наоборот, венцы достаются тем, кто остается верным до конца, кто не стремится к быстрому решению своих земных проблем, кто не отрекается от своей веры и не идет на компромиссы там, где это означает измену», – резюмировал иерарх УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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