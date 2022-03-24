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На Херсонщине, Одесчине и Ровенщине священники УПЦ отпели украинских воинов

24.03.2022 / 11:15
На Херсонщине, Одесчине и Ровенщине священники УПЦ отпели украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Настоятель Никольского Морского собора УПЦ в Херсоне архимандрит Силуан (Пасенко) совершил отпевание 28 военнослужащих ВСУ, похороненных на местном кладбище

Священники Херсонсой, Одесской и Ровенской епархий Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на morsobor.church.ua, настоятель Никольского Морского собора УПЦ в Херсоне архимандрит Силуан (Пасенко) совершил отпевание 28 военнослужащих ВСУ, похороненных на местном кладбище.

Отпевание священник совершил по просьбе их родных и сотрудников морга, которые предоставили список имен новопреставленных. Также отец Силуан установил крест на могиле одного из солдат.

Список новопреставленных воинов: Максим, Алексий, Александр, Александр, Максим, Сергий, Димитрий, Николай, Кирилл, Алексий, Владимир, Ярослав, Сергий, Владимир, Александр, Юрий, Евгений, Виталий, Александр, Виктор, Александр, Сергий, Максим, Анатолий, Алексий, Александр, Игорь, Александр.

На Ровенщине в селе Шубков настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ протоиерей Владимир Магдич совершил чин отпевания воина Александра Тарасюка.

Односельчане рассказали, что Александр в подростковом возрасте пономарил в храме. После школы окончил Житомирский военный институт, служил старшим командиром отряда спецназа на военном корабле, где и погиб в первые дни войны.

На Одесчине провели в последний путь двоих военнослужащих.

Благочинный храмов Овидиопольского церковного округа протоиерей Александр Бойко в Спасо-Преображенском храме поселка Великодолинское отпел воина Андрея, а в Свято-Покровском храме поселка Овидиополь воина Димитрия.

Священник от имени Одесской епархии УПЦ выразил соболезнования родным и близким воинов и заверил, что Церковь усердно молится об упокоении их душ, а также будет поддерживать семьи погибших.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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