Украинская Православная Церковь помогает беженцам, больницам, нуждающимся и воинам

Храмы и монастыри всех епархий Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Воспитанники Харьковской духовной семинарии и волонтеры епархии раздали монастырский хлеб харьковчанам.

Священники епархии передают гуманитарную помощь, средства гигиены и детское питание семьям вынужденных переселенцев с детьми, проживающими в Богодуховском и Змиевском районах.

Священнослужители и прихожане храма Казанской иконы Божией Матери города Харьков пекут в пекарне хлеб, передают его защитникам Украины и раздают жителям города.

Киевские духовные школы с первого дня военной агрессии РФ приобщились к помощи всем нуждающимся. Украинским защитникам и малозащищенным слоям населения каждый день готовят горячие обеды и передают продукты питания.

Киевская духовная академия и семинария дала в своих стенах убежище и питание беженцам. К благотворительной деятельности приобщаются преподаватели Киевских духовных школ – каждый из них на местах своего служения по мере сил оказывает помощь нуждающимся. Протоиерей Сергей Вейго, настоятель храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери в Голосеевском районе Киева, на приходе и адресно раздает готовые и консервированные продукты питания нуждающимся, а также при необходимости обеспечивает их лекарственными препаратами.

В Одесской области духовенство и волонтеры помогают Обществу Красного Креста Украины в эвакуации беженцев из Одессы в Молдову. В частности, для размещения отъезжающих людей епархия предоставила Андреевское подворье в Одессе. Также усилиями епархиальных волонтеров на постоянной основе для беженцев и малоимущих раздаются продукты питания.

В Кропивницком прихожане Спасо-Преображенского кафедрального собора города передали защитникам Украины засушенные овощи для супов.

«Мы производим такую пищу, которую можно быстро приготовить в полевых сложных условиях. Пакет сухого супа воины могут высыпать в семилитровую кастрюлю, проварить – и вкусное горячее блюдо готово», – рассказала одна из координаторок проекта Елена Коряк.

Как сообщалось ранее, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершили молебны за прекращение вооруженного противостояния в Украине и сохранение суверенитета и целостности нашего государства.