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Преподаватели и студенты Киевских духовных школ УПЦ сдали кровь для украинских военных

24.03.2022 / 12:35
Преподаватели и студенты Киевских духовных школ УПЦ сдали кровь для украинских военных
Источник: Центр информации УПЦ
Забор крови производился в медицинской части Киевских духовных школ сотрудниками Отделения переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова

Преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии присоединились к формированию банка крови для пострадавших от военных действий и раненых защитников Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, к донации присоединилась братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Забор крови производился в медицинской части Киевских духовных школ сотрудниками Отделения переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова.

Как сообщалось ранее, 18 марта ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр, проректор по воспитательной работе епископ Амвросий, первый проректор протоиерей Сергей Ющик, преподаватели, студенты КДАиС сдали кровь для пострадавших от военных действий и раненых защитников Украины.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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