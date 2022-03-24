Преподаватели и студенты Киевских духовных школ УПЦ сдали кровь для украинских военных

Преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии присоединились к формированию банка крови для пострадавших от военных действий и раненых защитников Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, к донации присоединилась братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Забор крови производился в медицинской части Киевских духовных школ сотрудниками Отделения переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова.

Как сообщалось ранее, 18 марта ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр, проректор по воспитательной работе епископ Амвросий, первый проректор протоиерей Сергей Ющик, преподаватели, студенты КДАиС сдали кровь для пострадавших от военных действий и раненых защитников Украины.