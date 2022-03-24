На Одесчине УПЦ открывает курсы медицинских волонтеров

Одесская епархия Украинской Православной Церкви и команда «Добро объединяет» открывают курсы медицинских волонтеров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, на курсах будут обучать оказанию первой медицинской помощи.

Обучение будет вести Владимир Скнарь – врач высшей категории, диакон Свято-Алексеевского храма в Одессе.

«Мы приглашаем всех, кто имеет медицинское образование, а также всех желающих обучиться и быть полезными Украине в это непростое время для нашей страны», обратился он к жителям Одессы и области.

Чтобы записаться на курсы и получить дополнительную информацию нужно обратиться на горячую линию Одесской епархии УПЦ:

Viber, WhatsApp, Telegram +380936150820

Как сообщалось ранее, в Житомире в Свято-Покровском храме Украинской Православной Церкви оборудовали медицинский пункт для оказания помощи пострадавшим.