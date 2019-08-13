В Одессу прибудет точная копия чудотворного образа Пресвятой Богородицы "Успение"

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17:18
Ким Чен Ын присутствовал на последних испытаниях нового оружия КНДР
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15:54
Reuters: взрыв в РФ мог произойти из-за ракеты с ядерной установкой
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15:23
Взрыв на полигоне в РФ: погибло 5 сотрудников "Росатома"
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14:52
В Москве задержали 256 участников крупнейшей за 8 лет акции протеста
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14:21
Рейтинг Путина упал к минимуму за 18 лет
- 17:18
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12:50
Коболев приветствует поддержку Зеленским законопроекта о концессии
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10:23
"Нафтогаз" оспаривает в суде новый механизм формирования цены на газ для населения
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17:19
Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн
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13:51
Зеленский пообещал за 5 лет инвестировать $20 млрд в инфраструктуру, анонсировал следующую волну приватизации
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13:30
Нацбанк хочет договориться с МВФ о новой программе на 5-10 миллиардов долларов
- 12:50
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16:26
Стоимость строительства Большой окружной выросла в 3 раза. Суд разрешил провести обыски в КГГА
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14:43
Кличко: представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания
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16:46
Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
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17:19
Метро Киева начинает отказываться от жетонов
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17:23
Махинации с парками: Кличко уволил директора "Киевзеленстроя" и еще двух чиновников
- 16:26
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18:14
Нимфа! Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом
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Катя Осадчая в стильном сарафане показала свои турецкие каникулы
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17:56
Сама нежность: Тина Кароль заворожила уютным "домашним" фото
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Неожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиля
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Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера
- 18:14
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09:36
Появились имена погибших под Павлополем: парням было от 20 до 31 года
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09:16
В подъезде пятиэтажки на Донбассе нашли заполненные бюллетени
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09:08
Стрельба в торговом центре в Техасе: погибли 20 человек, еще 20 получили ранения. ФОТО
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09:19
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали
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09:16
В Киеве произошла стрельба, есть раненая
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09:24
Под Жмеринкой на ходу загорелась электричка
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В Сингапуре конфисковали рекордную партию в 9 тонн слоновых бивней
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09:27
В результате пожара в Японии погибли больше 20 человек
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Под Николаевом авто въехало в группу детей-велосипедистов
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09:11
Вулкан возле Сицилии "выгнал" туристов из отелей. ФОТО. ВИДЕО.
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