Сотрудники ДТЭК прервут отпуск для участия в следственных действиях НАБУ по делу "Роттердам+"

"Компания полностью исключает какие-либо незаконные действия своих сотрудников и сообщает о намерении сотрудников ДТЭК ответить на все вопросы следствия и суда. Сотрудники прервут отпуск и для установления истины вернутся в Киев. Они будут четко выполнять свои процессуальные обязанности в соответствии с установленными юридическими процедурами", - говорится в сообщении ДТЭК в Facebook.

"Компания готова всесторонне способствовать установлению истины, предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний. Эти документы доказывают беспочвенность выдвинутых против ее сотрудников подозрений", - добавили в ДТЭК.

Напомним, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Также о подозрении уведомлены сотрудники компании "ДТЭК".

Директор НАБУ Артем Сытник 9 августа призвал к сотрудничеству подозреваемых в деле "Роттердам+". Он напомнил, что большая часть из них не в Украине.

Руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что следствие ждет позиции стороны защиты в деле "Роттердам+".

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