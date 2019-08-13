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Корниенко: оппозиция может возглавить два комитета Рады

13.08.2019 / 14:23
Представители оппозиционных политических партий в Верховной Раде IХ созыва смогут возглавить комитет по вопросам свободы слова и комитет по правам человека и национальных меньшинств.

Об этом заявил глава предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью изданию “РБК-Украина” 

“Мы пока говорили о двух — комитет по вопросам свободы слова и комитет по вопросам прав человека и нацменьшинств. Но в них (в оппозиционных политсил — ред.) там есть какое-то свое мнение по этому поводу”, — сказал Корниенко.

Также он напомнил, что в контексте реформирования парламента "Слуга народа" рассматривает возможность укрупнения профильных комитетов.

"Гуманитарный, туда войдет также комитет по вопросам молодежи и спорта. Наш комитет по вопросам государственного строительства теперь будет включать еще вопрос выборов, строительство, архитектуру, жилищную политику. Ранее это были два отдельных комитета - комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления и комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, а выборами занимался комитет правовой политики", - объяснил он.

В то же время он отмечал, что бюджетный комитет не будет объединен с комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а "все же останется в отдельности". Также отдельным будет комитет по вопросам евроинтеграции.

"Да, он будет отдельным, поскольку его можно больше отнести к сопровождающим комитетам. Он оценивает законопроекты на предмет соответствия соглашению об ассоциации", - уточнил глава предвыборного штаба партии "Слуга народа".

Как сообщалось, 9 августа на первом заседании подготовительной депутатской группы Верховной Рады представители партии "Слуга народа" предложили уменьшить количество комитетов в парламенте IХ созыва с 27-ми до 22-х.

Источник 

оппозиция, комитет, ВР, Корниенко
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