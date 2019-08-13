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Порошенко хочет пройти полиграф на глазах всей страны

13.08.2019 / 14:54
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований, поэтому готов пройти полиграф, но в эфире телеканала "Прямой".

Об этом он сказал журналистам в понедельник, 12 августа.

"Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю его руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи в прямом эфире", - сказал экс-президент.

Порошенко отметил, что предложил эту идею в ГБР, но у следователей не было "большого энтузиазма" по этому поводу.

Напомним: 12 августа пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко снова пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что допрос пятого президента Петра Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", а также добавил, что следующий допрос может пройти с полиграфом.

В первый раз Порошенко вызвали на допрос на 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.

Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.

Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

25 июля около 15 часов глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа.

Однако впоследствии пятый президент приехал в Государственное бюро расследований.

Источник 

допрос, детектор лжи, Порошенко, ГБР
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