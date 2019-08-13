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Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого"

13.08.2019 / 15:25
Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого", но отвергает свое отношение к телеканалу.

"Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала, инициатором которого является господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов – ред.)", - сказал Порошенко журналистам в понедельник, 12 августа, в Киеве.

Он отметил, что по заявлению Портнова, которое "ничего общего не имеет с правдой", ГБР больше трех месяцев " предпринимает попытки терроризировать журналистов".

"Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" каналом", - добавил Порошенко.

Пятый президент Украины также отметил, что его команда будет делать решительные шаги по противодействию вторжению в информационное пространство Украины ресурсов, средств и инструментов влияния со стороны страны-агрессора.

Источник 

Порошенко, рейдерский захват, Прямой
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